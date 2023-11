Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a avut un sezon acceptabil pana acum, poate chiar peste asteptari, in timp ce Steaua cu siguranta la ce buget are a performat sub pretentii. Cele doua echipe se intalnesc langa Padurea Verde pe arena Stefan Dobay, sambata, de la ora 11. „Nu cred ca e un meci diferit fața de celelalte.…

- Alb-verzii au obtinut azi un nou succes in esalonul secund. CSC Dumbravita a invins-o pe nou promovata CSM Alexandria cu 2-0 (1-0), pe teren propriu, in etapa a X-a, si a urcat, cel putin temporar, pe podiumul Ligii 2. Banatenii erau favoriti, conform clasamentului, si, dupa succesul de la Dej, au confirmat…

- Program etapa 10 Liga 2, sezon 2023-2024:vineri, 20 octombrie 2023, ora 18:00Ceahlaul Piatra Neamt – CSC Selimbar – DigiSport, PrimaSport sambata, 21 octombrie 2023, ora 11:00CSC Dumbravita – CSM AlexandriaFK Miercurea Ciuc – Unirea DejProgresul Spartac – Metaloglobus BucurestiCSM Reșița – CS Tunari…

- Etapa a 7-aCSC Selimbar – Gloria Buzau 2-1CSM Resita – Concordia Chiajna 3-2Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Corvinul Hunedoara 2-1CS Mioveni – Progresul Spartac 3-1CS Tunari – FK Miercurea Ciuc 1-0Chindia Targoviste – CSC Dumbravita 4-0CSM Alexandria – FC Arges 0-4Metaloglobus București – Ceahlaul Piatra…

- CSC Dumbravita a spart gheata in noul campionat dupa patru jocuri. Alb-verzii au castigat meritat, scor 1-0, pe terenul retrogradatei din elita CS Mioveni in urma unui gol marcat de Dragan Paulevici in repriza a doua. Timisenii s-au impus in urma unui joc „clasic” de deplasare in Liga 2. Fara a impresiona…

- CSC Dumbravita a inceput sezonul de Liga 2 cu runda a doua, dupa amanarea jocului ei din prima etapa. Alb-verzii au remizat alb cu nou promovata Corvinul Hunedoara, care a avut ocaziile mai mari de a inscrie pe un teren „sub standard”. Amfitrionii se scuzau inaintea jocului in legatura cu terenul de…

- Programat inițial pentru data de 15 august, ultimul meci pe care Steaua il are de disputat acasa departe de București, in urma sancțiunilor din sezonul trecut al Ligii 2 dictate de FRF și confirmate abia acum de TAS, va avea loc pe stadionul din Mioveni, sambata, 12 august, de la ora 11:00, cu Metaloglobus.…

- CSC Dumbravita a mai facut o mutare in asteptarea startului Ligii 2. Alb-verzii au ajuns la patru imprumuturi de la prim divizionara UTA prin aducerea ghanezului Bruce Nortey, un mijlocas ofensiv in varsta de 19 ani. „Contingentul aradean” al timisenilor s-a marit la patru, dupa ce la Dumbravita au…