Stiri pe aceeasi tema

- Tanar militar roman, de 23 de ani, gasit mort la o unitate din București. A fost gasit impușcat in inima Tanar militar roman, de 23 de ani, gasit mort la o unitate din București. A fost gasit impușcat in inima Sambata, 9 septembrie, un maistru militar in varsta de 23 de ani, a fost gasit impușcat in…

- Maistrul militar Manoiu Robert Andrei, in varsta de 23 de ani, de la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București, a fost gasit decedat, astazi, 9 septembrie, in unitatea in care era incadrat.

- Un maistru militar in varsta de 23 de ani a fost gasit, sambata, impuscat in inima, la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București. Ultima evaluare psihologica a avut-o in februarie 2023 și fusese declarat apt, conform Mediafax.„Maistrul militar Manoiu Robert Andrei,…

- Maistrul militar Manoiu Robert Andrei, in varsta de 23 de ani, de la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București, a fost gasit decedat, astazi, 9 septembrie, in unitatea in care era incadrat, transmite Ministerul Apararii Naționale intr-un comunicat de presa.

- Maistrul militar Manoiu Robert Andrei, in varsta de 23 de ani, de la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București, a fost gasit decedat, astazi, 9 septembrie, in unitatea in care era incadrat. Militarul, care se afla in serviciul de zi pe unitate, a fost descoperit…

- Deputatul Francisc Toba a murit marți, 15 august, in zi de mare sarbatoare. Acesta suferea de o boala grava. Parlamentarul se afla internat la un spital din București. Francisc Toba avea 70 de ani. Francisc Toba a fost ales deputat in circumscripția electorala nr. 8 din Brașov, aflandu-se pe listele…

- O femeie in varsta 82 de ani a ajuns la spital duminica, fiind ranita dupa ce un copac s-a prabușit peste banca pe care aceasta statea, in parcul IOR din București. „In jurul orei 17:30 am intervenit pentru acordarea primului ajutor, pentru o persoana in varsta de 82 de ani, ranita de caderea unui copac,…