Militanta saudită Loujain al-Hathloul a fost eliberată după aproape trei ani de detenţie Militanta saudita pentru drepturile omului Loujain al-Hathloul a fost eliberata dupa aproape trei ani petrecuti in inchisoare, a anuntat miercuri seara familia sa, relateaza AFP si Reuters. "Loujain a fost eliberata", a scris pe Twitter sora sa Lina, adaugand in engleza ca "Loujain se afla acasa". Militanta a fost condamnata pe 29 decembrie la cinci ani si opt luni de inchisoare in virtutea unei legi "antiteroriste", o pedeapsa insotita de o suspendare a doi ani si zece luni din pedeapsa, din care cea mai mare parte fusese deja executata, intrucat ea a fost arestata in mai 2018. Loujain al-Hathloul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

