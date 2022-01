Stiri pe aceeasi tema

- Fostul proprietar al echipei FC Brasov, Ioan Neculaie, a fost prins sambata, 29 ianuarie 2022, de autoriatile elene, in nodrul Greciei, in zona Salonic.El a fost dat in urmarire internationala de politistii romani la finalul saptamanii trecute. Omul de afaceri a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea…

- Inspectoratul de Politie Judetean Brasov a anuntat, sambata, ca la nivelul institutiei se fac verificari, dupa ce pe Tik Tok au aparut imagini cu o autospeciala a Politiei la volanul careia se afla un sofer care nu este politist. Dupa ancheta forțelor de ordine, barbatul din Prahova a fost reținut.…

- Un adolescent a fost injughiat, miercuri, pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat. Politistii i-au gasit in scurt timp si i-au ridicat pe cei doi agresori si au intocmit dosar penal in acest…

- Sase migranti din Afganistan si unul din Egipt au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, majoritatea fiind depistati in statii CFR, potrivit Agerpres. “Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Turiști din Bulgaria, Romania și Macedonia de Nord, care detin certificate eliberate de țara lor, dar care nu apar in sistemul de certificare elen, sunt refuzați de comercianți la intrarea in magazine. Și asta in urma informațiilor cu privire la existența mai multor certificate false de vaccinare in…

- Politistii de frontiera de la Moldova Noua au intervenit pentru a-i acorda ajutor unui barbat care facea kite-surfing pe Dunare si care a cazut in apa. “Echipajul unei ambarcatiuni a Politiei de Frontiera de la Sectorul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, pe timpul derularii misiunii de supraveghere…