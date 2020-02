Milioane de brazilieni consideră că Pământul este plat Peste 11 milioane de brazilieni, reprezentand 7% din totalul populatiei nationale, considera ca Pamantul este plat, potrivit statisticilor publicate de Institutul Datafolha, informeaza AFP. "Singura mea certitudine este ca voi muri si ca Pamantul este plat", afirma Ricardo, in restaurantul sau din Sao Paulo cu mese si scaune albastre, unde se reunesc "terraplatistii" locali. Sexagenarul brazilian, care nu a dorit sa isi dea numele complet, prefera sa foloseasca un ras fortat pe post de explicatie. "Acest ras este prima reactie a oamenilor atunci cand le spui ca tu esti de parere ca Pamantul este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

