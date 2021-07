Milioane de americani, amenințați cu evacuarea, în plină variantă Delta Milioane de familii americane care nu și-au putut plati chiria de luni de zile din cauza crizei Covid-19 risca sa fie evacuate din casele lor incepand de sambata, 31 iulie, deoarece moratoriul care le-a protejat expira. Vineri, aleșii Camerei Reprezentanților nu au reușit sa convina asupra unei perioade suplimentare pentru chiriașii aflați in dificultate. Cu toate […] The post Milioane de americani, amenințați cu evacuarea, in plina varianta Delta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

