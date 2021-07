Stiri pe aceeasi tema

- Un nou eveniment ia prin surprindere showbizul romanesc. Un cunoscut cantareț de la noi s-a casatorit religios cu partenera lui. Inca o nunta mare in showbiz. Cine s-a casatorit in mare secret A fost o zi mai mult decat fericita pentru cantarețul care s-a casatorit cu iubita lui, la o saptamana dupa…

- La mai puțin de doua luni dupa ce s-a logodit, Simona Halep (29 ani) a spus DA și s-a maritat cu iubitul ei Toni Iuruc.Ceremonia a avut loc chiar vineri, in ziua deschiderii Jocurilor Olimpice, de unde Halep lipsește, fiind accidentata.A fost doar cununia civila, dupa care cuplul, familia și cațiva…

- Nunta mare in Showbiz-ul romanesc! Deși marturisea ca nu iși mai dorește sa se casatoreasca in urma experienței nefericite prin care a trecut, Catrinel Sandu ne-a surprins placut! Vedeta s-a casatorit in mare secret in Romania, chiar weekend-ul acesta, data de 17 iulie devenind memorabila pentru Catrinel…

- Nunta surpriza in showbiz! Cei doi s-au casatorit in mare secret. Mireasa a fost cu adevarat superba, iar ceremonia a fost una discreta. Nunta surpriza in showbiz. S-au casatorit in mare secret O vedeta de la noi s-a casatorit in mare secret, sambata, in Capitala. Ea s-a cununat religios la biserica…

- Nunta mare in showbiz, asta dupa ce Alexandra Stan a spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila. Cantareața s-a casatorit in mare secret cu partenerul ei de viața, potrivit Viva.ro. Primele declarații ale artistei in calitate de soție.

- Denisa Tanase de la Bambi s-a casatorit cu omul de afaceri Mircea Branzei, in cadrul unei ceremonii restranse, dar fastuoasa, organizata la Nisa, pe Riviera Franceza. Povestea de iubire dintre Denisa Tanase și Mircea Branzei a inceput in 2007, deși au fost mereu discreți cu viața lor amoroasa. Din…

- Un reprezentant al cantareței a confirmat luni pentru revista People casatoria dintre cei doi tineri. Ceremonia a fost una restransa și a avut loc in casa cantareței din Montecito, California, unde cei doi au petrecut impreuna lunile de izolare la domiciliu in timpul pandemiei de coronavirus. “A fost…