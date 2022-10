Stiri pe aceeasi tema

- SCOALA ALTFEL… Proiectul „Performanta in Matematica Vasluiana”, initiat de profesorul Adrian Talasman si sustinut financiar in integralitate de Ionel Sandu, managerul general de la Radical Grup, va continua la Husi cu o noua etapa importanta, in perioada 4 – 6 octombrie. Dupa succesul absolut al „Taberei…

- Ashton Kutcher a trecut prin momente dificile dupa ce a fost diagnosticat cu o afecțiune autoimuna, in urma cu doi ani. Acum, intr-o discuție cu Entertainment Tonight, soția sa, Mila Kunis, a povestit cum au trait acele momente dificile și cum au gestionat situația de criza. Luna trecuta, actorul din…

- Cel mai recent lungmetraj realizat de Steven Spielberg, ”The Fabelmans”, un prilej pentru cineastul american de a-si rememora copilaria si momentul cand a descoperit lumea filmului, a obtinut duminica premiul publicului la Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF), consolidandu-si astfel…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in judetul Iasi. Conform informatiile transmite de reporterii BZI, incidentul s-a produs la Cristesti, pe drumul national DN2, intre un autoturism inmatriculat in judetul Neamt si o masina din Ucraina. UPDATE: Polițiștii din cadrul IPJ Iași au transmis…

- Will Smith și soția lui, Jada Pinkett Smith, au fost fotografiați impreuna pentru prima data dupa incidentul de la gala de decernare a premiilor Oscar, cand actorul l-a palmuit pe Chris Rock. In imaginile surprinse de paparazzi, cei doi par in forma, binedispuși, iar actorul in varsta de 53 de ani a…

- Suntem in ziua cu numarul 174 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Ministrul rus al Apararii a avut o convorbire telefonica cu secretarul general ONU despre condițiile pentru funcționarea in siguranța a centralei nucleare Zaporojie, in timp ce președintele ucrainean indeamna lumea sa reziste…

- INVITATIE.. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis prin intermediul presei ca totii romanii cu varsta sub 40 de ani trebuie sa mearga sa isi ridice pastilele de iodura de potasiu. Declaratia vine in conditiile in care fortele ruse au bombardat din nou centrala nucleara de la Zaporojie, din…

- Dupa mai bine de patru luni de la incidentul de pe scena Oscar 2022, cand Will Smith l-a lovit peste fața pe Chris Rock, fiica actorului din „Men in Black”, Willow, a avut o reacție. Cu siguranța, viața lui Will Smith și a familiei sale a fost tulburata de momentul in care acesta l-a palmuit […] Articolul…