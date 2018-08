Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a anuntat joi detaliile planului de creare a unei Forte Spatiale a SUA, care va deveni a sasea ramura a fortelor militare americane pana in 2020, anunța The Guardian . Anunțul oficial apare la cateva zile dupa ce propaganda rusa a vehiculat in media informații…

- SUA vor crea o ”Forta spatiala” (US Space Force), a anuntat vicepresedintele Mike Pence, mergand astfel pe linia lui Donald Trump, care vrea sa se asigure ca Statele Unite ”domina spatiul”.

- Republicanii americani s-au mobilizat puternic, cu Donald Trump in frunte, pentru a pastra o circumscriptie ancorata la dreapta de decenii, proclamandu-si pana la urma victoria intr-un scrutin atat de strans, incat este perceput drept un semnal foarte incurajator pentru democrati inaintea alegerilor…

- Vicepresedintele american Mike Pence a promis marti ca va proteja alegerile generale din Statele Unite de ingerintele straine, la cateva ore dupa ce reprezentantii Facebook au anuntat ca au identificat mai multe eforturi de a influenta alegerile din noiembrie din SUA, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi ca in Statele Unite exista „forțe” care sunt "pregatite sa sacrifice relațiile ruso-americane", la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau Donald Trump, criticat dur peste Atlantic pentru poziția concilianta fața de Moscova, scrie AFP.

- Statele Unite îsi mentin sanctiunile împotriva Venezuelei dupa ce un misionar american a fost eliberat sâmbata din aceasta tara, a anuntat vicepresedintele Mike Pence printr-un mesaj în reteaua Twitter, semnalat de Reuters. "Foarte bucuros ca Josh Holt este…

- Cancelarul german Angela Merkel se confrunta cu un delicat act de echilibru diplomatic atunci cand se va deplasa in China saptamana aceasta, dupa ce l-a vizitat pe Donald Trump cu aproximativ o luna in urma - in conditiile in care cele doua țari, China și Statele Unite, sunt implicate intr-un razboi…