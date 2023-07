Mijlocul de transport preferat. Ce aleg românii Care este mijlocul de transport preferat al romanilor? Numarul pasagerilor care calatoresc cu trenul a crescut in primul trimestru din 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Potrivit unei analize, in primele trei luni ale anului 2023, transportul rutier a fost preferat de cele mai multe persoane, urmat de transportul feroviar. Transportul rutier de pasageri a inregistrat, o crestere cu 35,5% in ceea ce priveste numarul de pasageri, comparativ cu trimestrul I din anul precedent, in timp ce parcursul acestora a crescut cu 20,9%. In transportul pe cai navigabile interioare au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

