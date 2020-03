Mii de spanioli au ovaţionat, de la ferestre, profesioniştii din domeniul sanitar Mii de spanioli din diverse orase au iesit, sambata noapte, la ferestre si pe balcoane, pentru a multumi cu aplauze si urale profesionistilor din domeniul sanitar care ii ingrijesc zilele acestea, in spitale si la domiciliu, pe cei bolnavi de COVID-19. Dupa declararea starii de alerta, Guvernul spaniol a decretat carantina partiala. „Omagiul” a fost organizat online, pe retelele de socializare, cu mesaje prin care le era cerut cetatenilor sa se imbrace in alb si sa iasa la ferestre, la ora locala 22.00, pentru a-i aplauda pe medici si asistenti, potrivit News.ro. Citește și: Informare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

