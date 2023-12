Stiri pe aceeasi tema

- Descinderi dupa materiale pirotehnice la Targoviște, cu trei zile inainte de Revelion! Joi, 29 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara…

- Politistii Capitalei au confiscat, in urma a doua perchezitii, in Bucuresti si judetul Ilfov, peste trei tone de petarde si artificii, in cadrul cercetarilor intr-un dosar penal privind operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept."Din datele si probele administrate in cauza a rezultat…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean au dispus, in data de 22 decembrie, ridicarea in vederea confiscarii a unor articole pirotehnice despre care aveau indicii ca au fost achiziționate online și ca ar fi fost livrate prin intermediul unei firme de curierat. Astfel, polițiștii au ridicat in…

- Un barbat care ar fi vandut ilegal artificii și petarde pe un site web a fost reținut de polițiști. In urma perchezițiilor din Cluj, 8.000 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate.

- Un agent economic a fost depistat de jandarmi in timp ce ii vindea unui minor peste 1.700 de materiale pirotehnice, incalcand astfel pevederile legale in vigoare. Jandarmii i-au stricat planurile unui agent economic din Bistrița, care ii vindea unui minor nu mai puțin de 1.716 articole pirotehnice.…

- In data de 20 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi Si Substante Periculoase, in baza planului de acțiune “PIROTEHNIC 2023”, au desfașurat activitați pentru verificarea legalitații desfașurarii operațiunilor cu articole pirotehnice de catre persoanele fizice și juridice. In…

- Aproximativ 350 de kilograme de artificii, petarde și alte articole pirotehnice au fost confiscate in urma unor perchezitii efectuate de politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Arges. Tinerii, din Pitești și Micești, la care au fost gasite produsele, le vindeau online, transmite…

- Percheziții in Alba, la persoane banuite de operațiuni cu articole pirotehnice: Au fost confiscate peste 6.000 de petarde și artificii Percheziții in Alba, la persoane banuite de operațiuni cu articole pirotehnice: Au fost confiscate peste 6.000 de petarde și artificii La data de 15 decembrie 2023,…