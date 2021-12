Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au stat la coada in fata unor magazine din orasul britanic Bristol pentru a cumpara tricouri in editie limitata realizate de artistul stradal de renume mondial Banksy, informeaza DPA/PA Media sambata, citat de agerpres. Cinci magazine din oras au pus in vanzare fiecare cateva sute…

- Cateva stații din Suceava, de un verde izbitor, nu au cum sa treaca neobservate. Stațiile de autobuz sunt nou-amenajate in oraș, dar cat sunt de eficiente? Cate persoane incap pe bancuța? Maxim una. In context pandemic, doua persoane la o distanța de nici jumatate de metru nu pot sta una langa alta.…

- Procurorii DIICOT Neamț au efectuat 39 de percheziții domiciliare, luni, in mai multe județe din Moldova. 22 de persoane banuite de contrabanda cu țigari au fost duse la audieri in urma descinderilor. Oamenii ar fi introdus in țara tutunul prin localitatea Vicovu de Sus din Suceava, de unde ar fi fost…

- Puțin peste 82.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In total, 82.498 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. 23.019 de romani au primit vaccinul Johnson&Johnson,…

- Un numar de 65.169 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 41.196 reprezinta prima doza, 9.663 – doza a doua si 14.310 – doza a treia, a informat, duminica, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Aproximativ 1,3 milioane de oameni mor anual in accidente rutiere in toata lumea. Alte 50 de milioane de persoane sunt ranite in accidente rutiere. In acest context dramatic, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a propus un plan de acțiuni prin care aceste cifre sa fie reduse la jumatate pana in 2030.…

- Artista Monica Anghel a anunțat ca a fost depistata cu virusul Sars-CoV-2. Femeia a ținut sa precizeze ca este vaccinata cu ambele doze de ser anti-COVID. Monica Anghel a postat pe Facebook un mesaj prin care a anunțat ca deși este vaccinata cu ambele doze din serul anti-COVID, tot s-a infectat cu virusul…

- CNCAV anunta, vineri, ca 13.367 au fost vaccinate de la ultima raportare, dintre care 10.391 cu prima doza sau cu serul de la Johnson&Johnson. 4.011 persoane au primit prima doza de ser Pfizer, iar 2.863 pe cea de-a doua. Prima doza de ser Moderna a fost administrata unui numar de 124, iar cea de-a…