- Zeci de mii de spanioli au iesit simbata pe strazile din Madrid pentru a denunta viitoarea lege privind amnistia pentru liderii si militantii catalani care a permis guvernului de stinga sa obtina un nou mandat. Circa 170.000 de persoane, potrivit prefecturii, s-au adunat in piata Cibeles, in jurul celebrei…

- Fostul președinte al aripii Partidului Popular din Spania in regiunea Catalonia, fondator al partidului VOX, fost europarlamentar spaniol și vicepreședinte al PE, Alejo Vidal-Quadras, a fost impușcat in fața, in pina strada, relateaza Reuters, potrivit digi24.ro .

- O carte despre Spania, povești și intamplari adevarate, traite sau ascultate, din Andaluzia pana in Catalonia, din Galicia sau Țara Bascilor in Castellon, cu nenumarate reveniri la Madrid și tot atatea paralele cu Romania și romanii stabiliți pe taram iberic.Din toate reiese ca Spania contemporana…

- Hamas susține ca s-a oferit sa elibereze alte doua ostatice, dar Israelul a precizat ca este vorba despre propaganda mincinoasa. Qatarul, care pare sa aiba un rol de mediere in aceasta criza, considera ca o eliberare a unor civili tinuti captivi ar fi posibila curand.

- Trei persoane au murit luni in Spania dupa ce un autocar a parasit carosabilul si a intrat intr un grup de trecatori, informeaza DPA.Accidentul a avut loc in Cadiz, in sudul tarii, potrivit autoritatilor. O femeie in varsta de 60 de ani, o alta de 19 ani si un tanar in varsta de 17 ani si au pierdut…

- Trei persoane au murit in Spania, dupa ce au fost lovite de un autobuz scapat de sub control, care a intrat in trecatori, in orasul Cadiz, anunta autoritatile, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Spania, Marea Britanie, Qatar si Emiratele Arabe Unite s-au oferit sa ajute Marocul dupa cutremurul devastator. Ministerul de Interne a transmis intr-un comunicat ca Marocul a raspuns favorabil, "in aceasta etapa", la ofertele acestor patru tari "de a trimite echipe de cautare si salvare", in timp ce…

- Temperatura de la miezul nopții de miercuri in Barcelona a fost aproape de 30 de grade Celsius dupa ce temperaturile din timpul zilei au atins 38,8, depașind recordul anterior de 37,4 inregistrat in 2010. Umiditatea este, de asemenea, ridicata, ceea ce sporește senzație de caldura inabușitoare, relateaza…