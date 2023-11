Stiri pe aceeasi tema

- Primele targuri de Craciun din acest an se deschid la Craiova și Sibiu in seara aceasta, 17 noiembrie 2023. Vizitatorii sunt așteptați in numar cat mai mare, pentru a participa la aprinderea luminilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Targul de Craciun din Craiova este deschis in perioada 17 noiembrie…

- Muzeul National Brukenthal din Sibiu iși lanseaza propriul parfum. Brukenthal pentru barbați, iar Sophia pentru femei. Muzeul National Brukenthal isi va lansa propriul parfum , cu note de smochin, cires, gardenie si portocal. Cel mai vechi muzeu din Romania, totodata si primul din Europa de sud-est,…

- Primaria municipiului Galati aloca 1 milion de lei pentru organizarea Festivalul ‘Feerie de iarna’, care se va desfasura timp de o luna si va cuprinde evenimentele dedicate Sfantului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al orasului, Targului de Craciun si Revelionului. Primaria municipiului Galati…

- Peste o suta de expozanti, multi dintre ei in premiera la Sibiu, vor fi prezenti incepand cu 17 noiembrie, in Piata Mare din centrul municipiului, la Targul de Craciun, care va dura pana in 2 ianuarie 2024. Noul plan de amplasament al targului a fost creat special incat sa promoveze plimbarea si descoperirea…

- Municipiul Satu Mare anunța cu entuziasm deschiderea Targului de Craciun, un eveniment așteptat de toți locuitorii orașului, care va avea loc intre 30 noiembrie 2023 și 3 ianuarie 2024. Piața 25 Octombrie va fi gazda a 30 de casuțe, unde producatorii și comercianții locali vor expune o varietate de…