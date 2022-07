Mii de oameni au venit la Festivalul “Sus pe Muntele din Jina” Dupa o pauza de doi ani din cauza pandemiei de COVID-19, mii de oameni au venit in weekend la Festivalul Folcloric “Sus pe Muntele din Jina”, ajuns in acest an la cea de-a 50-a ediție. Manifestarea a constituit un bun prilej pentru tineri sa arate ca duc mai departe traditiile de la Jina, localitate cunoscuta in randul ciobanilor de la noi. Gazdele si-au primit oaspetii cu mancaruri ca la stana, precum tocanita de berbecut la ceaun, balmosul sau vestitul bulz cu branza de burduf. Nu au lipsit nici mititeii de casa, bulzul cu branza de burduf, pastrama de berbecut sau bercuții la proțap. Pe scena… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

