Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă, unii chiar și pentru trei săptămâni Mii de bucureșteni care stau in Sectoarele 1 și 5 raman fara apa calda, saptamana viitoare. Reparațiile unora dintre conducte poate dura pana la 3 saptamani. Termoenergetica anunța ca incepe lucrari de reparare sau inlocuire a conductelor, unele dintre ele cu 50 de ani de functionare. Daca in unele cazuri, inclusiv cel al Spitalului Fundeni, furnizarea apei calde este intrerupta pentru pentru cateva zile, pentru 175 de blocuri din Sectorul 1 acest interval este de opt zile, iar 50 de blocuri din Sectorul 5 nu vor avea apa calda in intervalul 10 – 31 iulie. Compania precizeaza si ca termenele lucrarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

