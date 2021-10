Stiri pe aceeasi tema

- Avocații procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, susțin ca ceea ce i se intimpla astazi iese in afara oricaror limite de legalitate și constituie un caz de abuz și sfidare a legii, pe care Republica Moldova, probabil, il intilnește pentru prima data. Aparatorii afirma ca a avut loc o preluare…

- Deputatul liberal Ionel Danca, fost sef al Cancelariei premierului in perioada in care Executivul era condus de Ludovic Orban, catalogheaza competitia interna pentru presedintia formațiunii drept o preluare ostila a PNL. „Am venit in Partidul National Liberal cand era jos, jos de tot, am venit la munca.…

- Deputatul PNL Ionel Danca, fost sef al Cancelariei premierului in perioada in care Executivul era condus de Ludovic Orban, catalogheaza competitia interna pentru presedintia PNL drept o "preluare ostila" a partidului. Danca reclama ca in filialele judetene se remarca "o disperare in formarea listelor…

- Presedinta Senatului, Anca Dragu, a declarat ca Florin Roman, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a incercat „o preluare ostila a puterii”, prin faptul ca a vrut sa conduca sedinta in care a fost citita motiunea de cenzura.

- In jur de 150 de oameni au fost prezenți marți, 10 august, la protestul organizat in Piața Victoriei sub sloganul „Vrem vinovații pentru 10 august!”.„Desecretizați documentele operative din 10 august”, „Vrem vinovații pentru #jandarmiada din 10 august”, „Peste tot miliție, nicaieri justiție”, „Romania,…

- Execuția canalizarii de preluare a apei pluviale pe un segment al strazii Dorin Pavel, din Muncipiul Sebeș: Licitația, lansata in SEAP Execuția canalizarii de preluare a apei pluviale pe un segment al strazii Dorin Pavel, din Muncipiul Sebeș: Licitația, lansata in SEAP Serviciul Public de Administrarea…

- In poza postata de avocata lui Dragnea mai apar fostul ministru de Interne, Carmen Dan, Codrin Ștefanescu, Flavia Teodosiu, iubita Irina și un personaj cu șapca și ochelari se soare, aparent necunoscut, dar care pare sa fie din grupul de apropiați ai lui Dragnea.

- "Sunt convinsa ca in perioada urmatoare il voi revedea și il voi imbrațișa. Am primit vestea cu bucurie și speranța. Este o zi de victorie, o zi in care se reintoare pentru a se bucura de familie", a declarat Carmen Dan.Fostul ministru a afirmat ca nu se poate propunța, pe termen lung, privind o eventuala…