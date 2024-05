Banca spaniolă BBVA a surprins pieţele joi, după ce a anunţat o ofertă de preluare ostilă rară a rivalei Banco Sabadell Miscarea vine la scurt timp dupa ce o oferta de preluare separata, de 12 miliarde de euro de la BBVA, catre consiliul de administratie al Sabadell, a fost respinsa la inceputul saptamanii. Consiliul a declarat luni ca oferta initiala a BBVA ”subevalueaza in mod semnificativ” perspectivele de crestere ale bancii, adaugand ca strategia sa independenta va crea valoare superioara. Acesta a reiterat aceasta pozitie joi, in timp ce BBVA si-a prezentat oferta integrala in actiuni direct actionarilor bancii. BBVA a declarat ca oferta sa de preluare are aceleasi conditii financiare ca si fuziunea oferita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

