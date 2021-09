Europarlamentarul PSD Mihai Tudose anunța, intr-o postare pe Facebook, ca Fondul Monetar Internațional (FMI) este in fierbere dupa scandalul “Doing Business”, in care Banca Mondiala susține ca nu va mai publica raportul, dupa constatarea unor grave nereguli. In acest scandal, actuala șefa FMI, Kristalina Georgieva, este acuzata ca a facut presiuni pentru creșterea rating-ului Chinei. […] The post Mihai Tudose despre scandalul “Doing Business”: “Tema complicata pentru congresiștii Peneleu” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .