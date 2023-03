Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj - Rapid, meci contand pentru prima etapa din play-off, este programat, duminica, 19 martie, de la ora 19:00, in Gruia, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Bogdan Lobonț, 45 de ani, fostul mare goalkeeper al echipei naționale, trecut de-a lungul carierei pe la Ajax, Fiorentina sau AS Roma, a vorbit la podcastul „Profu' de Sport” despre contactul brutal pe care l-a avut cu fotbalul romanesc in momentul in care a antrenat-o pe U Cluj, in sezonul 2018-2019.…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat marți programul primei etape a fazei play-off-ului din Superliga. Capul de afiș este derby-ul feroviarelor, CFR Cluj urmand sa primeasca vizita lui Rapid București.Cu toate ca a mai ramas de jucat restanța dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și FC U Craiova 1948,…

- Rapid a remizat vineri, scor 0-0, pe terenul lui CS Mioveni. Oficialii giuleșteni au emis un comunicat in care contesta arbitrajul brigazii conduse de Horațiu Feșnic. Acuzata de rivalele la titlu, Farul și CFR Cluj, ca beneficiaza de arbitraje favorabile, Rapid a ieșit și ea la atac. Fostul arbitru…

- Gazonul de pe stadionul din Ploiești a aratat deplorabil astazi, la meciul dintre Petrolul și Chindia. La fel s-a intamplat și la precedentele doua meciuri din aceasta etapa a Superligii, U Cluj - Rapid 0-0 și UTA - CS Mioveni 1-2. Trei meciuri jucate pana acum in etapa 23 din Superliga, 3 decoruri…

- Runda este marcata de partida dintre primele doua clasate, despartite intre ele de un singur punct, Farul Constanta si CFR Cluj, care se dueleaza la Ovidiu.Superliga de fotbal din Romania se reia vineri, 20 ianuarie, cand sunt programate primele doua partide ale etapei a 22 a, runda de debut pe 2023.Marcata…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei #23 din Superliga, a doua din noul an. Runda debuteaza cu un duel de tradiție, intre U Cluj și Rapid. CS Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Hermannstadt, CFR Cluj se va deplasa pe terenul Voluntariului, in timp ce FCSB și Farul se…