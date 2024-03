Stiri pe aceeasi tema

- Am ajuns la ultima saptamana a sezonului regulat și mai avem o singura dilema: cine se califica in play-off? Favoritele FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova au obținut deja biletele. Mai sunt doua locuri puse in joc pentru care vor lupta Farul, U Cluj, Hermannstadt, UTA și Sepsi. Ultima etapa…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a oferit un interviu in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor in care a vorbit despre lupta la titlu, FCSB sau jocurile de culise insinuate de Gigi Becali. Tehnicianul va implini zilele acestea o luna de cand a fost prezentat oficial pe banca CFR-ului…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a susținut o conferința de presa inaintea meciului cu FCU Craiova, din runda cu numarul 26 a Superligii. FCU Craiova - CFR Cluj este programat sambata, de la ora 21:30, in runda cu numarul 26 din Superliga. Partida va fi liveTEXT & liveAUDIO pe GSP.ro…

- Cristi Balaj (52 de ani), președintele lui CFR Cluj, a actualizat obiectivele pe care „feroviarii” le au in acest sezon, dupa eșecul de pe teren propriu cu Rapid, scor 0-1, in etapa #25 din Superliga. CFR este pe locul 3 in campionat, cu 42 de puncte dupa 25 de etape, la 3 de Rapid, ocupanta locului…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca FC Rapid, adversara din partida de sambata, este o formatie periculoasa, insa a subliniat ca isi doreste foarte mult sa castige pentru a avea continuitate in rezultate si a reduce distanta din clasament…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a prezentat astazi echipa etapei a 23-a din Superliga. Cum niciuna dintre reprezentantele Banie nu a reusit sa contabilizeze puncte, in primul unsprezece nu se regaseste niciun reprezentant al Universitatii Craiova sau FCU. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 23-a:…

- CFR Cluj a anunțat miercuri ca Adrian Mutu este noul antrenor al gruparii din Gruia. Cu doar cateva ore inainte, formația din SuperLiga oficializase desparțirea de tehnicianul Andrea Mandorlini.