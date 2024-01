Mihai Stoica, laude la scena deschisa pentru Darius Olaru. Managerul general de la FCSB a vorbit despre forma buna a capitanului, care a avut evoluții excelente de la startul acestui sezon. Mijlocașul roș-albaștrilor a reușit sa marcheze nu mai puțin de 10 goluri in Liga 1 pentru FCSB și este, in momentul de fața, golgheterul […] The post Mihai Stoica, laude la scena deschisa pentru Darius Olaru: „Atat de competitiv e” appeared first on Antena Sport .