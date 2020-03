Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora (103 ani) a indemnat la izolare in case, in contextul epidemiei de coronavirus si dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va decreta stare de urgenta in Romania, la inceputul saptamanii viitoare.”Buna dimineata, copii! Stam cuminti in casa, da? Citim, scriem, desenam, jucam…

- Anuntul a fost facut de Florin Citu printr-un mesaj publicat pe Facebook. "Mesaj important pentru toti contribuabilii! Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19, se proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri,…

- Dupa ce tatal sau a fost ucis de coronavirus, o femeie din Italia a devenit celebra. Un mesaj video postat de aceasta pe Facebook s-a viralizat imediat. Italianca si-a avertizat semenii ca nimeni nu e la adapost, iar moartea lovește cand nici nu te aștepți.

- Mii de romani au platit participarea la cel mai mare eveniment romanesc de ski, organizat in regiunile Les Alpes și Val Thorens din Franța, desfașurat la finalul acestei luni, in plina epidemie de coronavirus. Organizatorii Snow Fest i-au avertizat pe oameni de pericole, dar le-au atras atenția ca,…

- Flagelul pariurilor a atins din pacate sportul de mare performanța. Tenisul nu face nici el excepție. În cele ce urmeaza puteți citi marturia celui mai important nume prins pâna acum de forul internațional anti-frauda. Tenisul e un sport costisitor, iar în cele mai multe cazuri…

- Cel mai mic avea patru luni, iar cel mai mare patru ani. Au murit arși de vii, ținandu-se de mana. Așa le-au gasit pompierii cadavrele carbonizare. Se numeau Alexandra, Andrei, Antonia si Adrian și erau frați. Mama plecase dupa bautura, spun vecinii, și de cele mai multe ori ii neglija complet.

- Cristina Țopescu a murit la varsta de 59 de ani, fiind gasita moarta in casa ei din Tunari. O vecina a remarcat absența ei de cateva saptamani și a sunat la Poliție. Decesul cunoscutei prezentatoare a scos la iveala și detalii incredibile din viața ei privata. Ce mesaj uluitor a postat pe pagina sa…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, ca militarii romani ce executau misiuni de instruire si consiliere in Irak nu au fost afectati de recentele atacuri cu rachete efectuate de Iran asupra bazelor folosite de Armata americana. ‘Militarii romani care executau misiuni de…