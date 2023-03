Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Petre se alatura juriului „Te cunosc de undeva!”. Celebrul dansator face primele declarații despre noul sau proiect de la Antena 1 și este incantat ca revine pe micul ecran. Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, in calitate de jurat permanent in cel de-al 19-lea sezon al transforming show-ului…

- Fanii lui CRBL au motive sa fie fericiți, asta pentru ca indragitul artist revine la Te cunosc de undeva. Ce spune Elena, soția lui, despre intoarcerea cantarețului pe platourile de filmare. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va putea fi urmarit in curand, la Antena 1. 8 cupluri de artisti unul si unul au spus „DA” show-ului transformarilor si vor putea fi urmariti in curand pe Antena 1 si AntenaPLAY. Coordonator al departamentului artistic al…

- Nicole Cherry va participa la „Te cunosc de undeva” alaturi de Poetul Rapp. Ce mesaj le-a transmis fanilor din mediul online imediat dupa ce s-a aflat de participarea ei in show-ul transformarilor de la Antena 1 și AntenaPLAY.

- Nicole Cherry si Poetul rapp si Amna si Milionara din Tenerife sunt alte doua echipe care au acceptat provocarea spectaculosului joc al transformarilor, show ce va avea premiera pe 1 aprilie, de la 20:00, la Antena 1.

