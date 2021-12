Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01, alaturi de jurnalistul Mihai Mironica. Cei doi vor aborda cele mai interesante subiecte ale acestui sfarșit de saptamana: victoria CFR-ului din ultimul meci disputat in grupele Conference League, cu Jablonec, 2-0, cine vine in locul lui Radoi la naționala, ce schimbari vor avea loc la Dinamo in aceasta iarna. ...