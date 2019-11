Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Veteranilor si eroilor cazuti in teatrele de operatii Foto arhiva Ziua Veteranilor si eroilor cazuti în teatrele de operatii este marcata luni prin ceremonii militare oganizate în principalele garnizoane din tara. Actiuni similare vor avea loc si la mormintele si monumentele…

- "La noi e weekend...si e liniste. Datorita lor, militarilor romani aflati departe de casa si de cei dragi. Acolo unde sunt ei, asa arata o clipa de ragaz. Respect militarilor romani, oriunde s-ar afla! Onoare si Patrie!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.

- "Am trait astazi un moment de mare emoție și mandrie. Azi, la Satu Mare si la Carei, ne-am cinstit eroii, vitejii noștri soldați și ne-am cinstit eliberarea ultimei brazde de pamant din trupul Transilvaniei romanești. Romania s-a cladit, mai ales, prin jertfa de sange a sute de mii…

