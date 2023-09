Stiri pe aceeasi tema

- Clujeanul Mihai Copaciu, directorul adjunct al Direcției Modelare și Prognoze Macroeconomice, va fi noul reprezentant al Romaniei la FMI, in locul lui Liviu Voinea, care a deținut aceasta funcție in ultimii patru ani.Mihai Copaciu are 43 de ani și este absolvent al Universitații „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.…

- Mihai Copaciu, directorul adjunct al Directiei Modelare si Prognoze Macroeconomice, va fi noul reprezentant al Romaniei la FMI, el inlocuindu-l pe Liviu Voinea, cel care a reprezentat Romania in ultimii patru ani.Copaciu este unul dintre cei mai cunoscuti economisti ai BNR, scrie Ziarul Financiar.…

- ”FMI vine in Romania in cadrul vizitei anuale de evaluare obișnuita, iar daca Guvernul va fi puternic, va ști cum sa o intoarca in favoarea noastra. Daca nu, o evaluare negativa a FMI ne va aduce costuri de finanțare mai mari in piața”, crede fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici. Fondul Monetar…

- Liberalul Tanase Stamule este primul politician din partidul sau care a comentat cooptarea lui Victor Ponta in Guvern. Decanul Facultații de Administrarea Afacerilor din cadrul ASE, Tanase Stamule (PNL), susține ca odata cu revenirea lui Victor Ponta in Guvern s-a intors și aroganța specifica acestuia.…

- Reprezentantul Romaniei in Parlamentul European, Victor Negrescu, prezent la Washington in calitate de vorbitor in cadrul Saptamanii Transatlantice, precum și pentru a promova relațiile dintre Romania și Statele Unite, saluta aprobarea in Senatul American a Legii privind Securitatea Marii Negre ca amendament…

- Un eveniment de exceptie are loc azi, la Constanta. Este vorba despre expozitia fotografica "Noi, Poporul: 25 de ani de Parteneriat Strategic".Arhive Diplomatice, cu Agentia Nationala de Presa Agerpres si in colaborare cu Universitatea din Craiova,organizeaza la Constanta, evenimentul de deschidere…

- FOTO: Deschiderea ediției a V-a a „Școlii de vara pentru tinerii cercetatori filologi (masteranzi și doctoranzi)”, la Ipotești Marți, la ora 17.30, a avut loc Deschiderea ediției a V-a a „Școlii de vara pentru tinerii cercetatori filologi (masteranzi și doctoranzi)”, organizata in fiecare an de Memorialul…

- Daca Putin nu reușește sa il elimine rapid pe Evgheni Prigojin, in urmatoarele 48-72 de ore, totul se poate schimba și/sau prabuși la Moscova, susține Valentin Naumescu, profesor de Relații Internaționale la Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.