Primarul liberal al Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu intelege de ce este “asa mare suparare” la USR PLUS pentru inlocuirea lui Stelian Ion de la Ministerul Justitiei, el considerand ca desemnarea sefilor de parchete era o prerogativa clara a presedintelui Romaniei. “Ce e asa mare suparare daca l-a inlocuit pe Stelian Ion? Da’ ce, nu mai exista persoane competente la USR PLUS?”, a declarat, marti, primarul Iasiului, Mihai Chirica, intr-o conferinta de presa. El a afirmat ca aplauzele de luni seara de la USR PLUS din momentul anuntarii demisiei ministrilor acestui partid le-a mai vazut in CEx-ul…