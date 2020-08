Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la al treilea mariaj, cu fostul manechin Valentina Pelinel, Cristi Borcea a ramas intr-o relație extrem de apropiata cu prima soție, Mihaela. Iși cresc copiii impreuna, se ocupa impreuna de afaceri și tot impreuna au plecat in vacanța, anul acesta. Din cauza pandemiei de COVID, fostul patron de…

- Vacanta peste hotare este un subiect destul de controversat in ultima perioada din cauza coronavirusului. Unii au dat inapoi, si-au anulat vacantele... The post Vacanța in Grecia in pandemie. Ce a gasit o turista intr-o destinație populara printre timișeni. Cum se servește masa bufet suedez, ce masuri…

- Cu pandemia ce nu da semne sa dispara prea curand, mulți aleg sa renunțe la vacanța mult dorita. Este de ințeles atunci cand pe talerul celalalt al balanței se afla sanatatea ta. Astfel, daca o parte se deplaseaza pe distanțe mai scurte, destui sunt cei care aleg sa ramana in siguranța propriei case.…

- Unul dintre cuplurile de vedete frumoase de la noi au plecat, ca mulți alții, intr-o vacanța de vis departe de agitația din țara, tocmai in Grecia. Este vorba de frumoșii Razvan și Irina Fodor, care de data aceasta și-au lasat acasa fetița și au profitat doar ei de o vacanța speciala. Irina Fodor, soția…

- Jumatate dintre romani si-au planificat, anul acesta, concediile in tara. Iar un studiu realizat de specialiștii in turism arata ca județul Brașov este al doilea cel mai cautat loc de vacanța, dupa Constanța. Turiștii spun ca sosesc cu drag la Brașov pentru ca peisajele sunt pitorești, se bucura de…

- Comisia Europeana finalizeaza un site web pentru ca europenii care doresc sa-si petreaca vacanta in alte tari UE sa vada clar optiunile de care dispun, a declarat vineri comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, la postul BFM Business, potrivit AFP. "Acum avem protocoale comune pentru…

- Grecia va incepe sa primeasca turisti straini incepand cu 1 iulie, cand vor fi reluate gradual zborurile directe spre destinatiile turistice grecesti, a anuntat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Turismul constituie baza economiei Greciei, asigurand intre 25% si 30% din Produsul Intern Brut.…