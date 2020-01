Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni in largul Ciprului. Turcia coopteaza Libia in proiectul de explorare a zacamintelor, spre surprinderea Nicosiei și a Bruxellesului Turcia si Libia ar putea desfasura activitati de explorare comune in largul Ciprului, intr-o zona cu importante zacaminte gazeifere, a afirmat presedintele tuc…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca va continua sa blocheze planul NATO cu privire la apararea tarilor baltice si a Poloniei daca Alianta nu recunoaste ca 'terorista' o militie kurda impotriva careia lupta Ankara, informeaza AFP si Reuters. Relatiile dintre Turcia si…

- UE a facut luni inca un pas important catre impunerea de sanctiuni impotriva Turciei pentru foraje ilegale in largul Ciprului, adoptand formal un cadru juridic pentru a viza persoanele in cauza, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.Descoperirea de rezerve de gaze si petrol in estul Mediteranei…

- Turcia va deschide portile pentru refugiatii sirieni care doresc sa ajunga in Europa daca Uniunea Europeana nu ii ofera suficient sprijin financiar, a declarat joi la Budapesta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, insistand ca Turcia nu poate duce singura povara intretinerii acestor migranti,…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va accepta "șantajul" președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a amenințat ca va trimite în Europa milioane de migranți, în fața criticilor legate de ofensiva Turciei în Siria,…

- Turcia a lansat tiruri asupra militiilor kurde din nord-estul Siriei pentru a doua zi consecutiva joi, fortand zeci de mii de oameni sa fuga si provocand moartea a cateva zeci de persoane, ceea ce a atras condamnare la nivel international. Militiile kurde controleaza centre de detentie in…

- Conform agentiei de presa Anadolu, preluata de AFP, la Mardin, in sud-estul Turciei, au fost retinuti 21 de utilizatori ai retelelor sociale online. Miercuri noaptea fusese arestat si coordonatorul site-ului de internet al ziarului de opozitie BirGun, Hakan Demir, in legatura cu un mesaj pe contul…

- Bombardamentele efectuate luni seara si in cursul noptii s-au soldat cu moartea a 12 'teroristi separatisti', termen cu care Ankara ii desemneaza pe membrii PKK. Acesta duce din 1984 un sangeros razboi de gherila impotriva Turciei, care intreprinde la randul sau cu regularitate raiduri impotriva…