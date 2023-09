Stiri pe aceeasi tema

- Mica insula italiana Lampedusa este coplesita de numarul migrantilor care continua sa soseasca dinspre nordul Africii, in timp ce guvernul italian condus de premierul Giorgia Meloni a cerut Comisiei Europene sa negocieze cu Tunisia repatrierea migrantilor ilegali din aceasta tara.

- Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, se confrunta cu prima polemica a acestei veri. Motivul il constituie un nou decret-lege adoptat in joi seara, care are drept scop reducerea criminalitații juvenile in țara.Deși reforma va intra imediat in vigoare, acesta trebuie sa fie transformat mai intai in…

- Peste 100.000 de migranti au debarcat pe tarmurile Italiei in acest an, mai mult decat dublu fata de numarul inregistrat in aceeasi perioada din 2022, potrivit datelor oficiale actualizate miercuri de Ministerul de Interne, transmite EFE, informeaza AGERPRES . De la 1 ianuarie 2023 si pana la 16 august,…

- 41 de migranți au murit dupa ce barca in care se aflau a fost rasturnata de val in largul insulei Lampedusa din sudul Italiei, potrivit declarațiilor facute de supraviețuiti preluate de presa locala și de BBC.Patru supraviețuitori care au ajuns miercuri la Lampedusa le-au spus autoritaților ca erau…

- Polițiștii de frontiera libieni au salvat un grup de cel puțin 80 de migranți proveniți din diverse țari din Africa Subsahariana care fusesera abandonați in deșert și lasați fara apa și mancare la granița dintre Libia și Tunisia, informeaza agenția France Presse, preluata de The Guardian.

- In sudul Italiei, in Sicilia, fortele de ordine au gasit mai multi lucratori romani fara un contract de munca legal, iar altii, desi erau angajati oficiali, primeau un salariu zilnic cu mult sub cel prevazut de contractul colectiv national si regional. Totul in conditiile in care, de ani de zile, autoritatile…

- Un numar de 40 de persoane au disparut dupa ce o ambarcatiune cu migranti a naufragiat joi in largul insulei italiene Lampedusa, o noua tragedie petrecuta in largul coastelor Italiei, dupa cele din Grecia si Spania, transmite AFP, citata de Agerpres. Printre persoanele disparute se numara cel putin…