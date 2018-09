Aceasta in conditiile in care sefii echipelor de imigranți, in sectoare mergand de la constructii la agricultura, ii pacalesc pe inspectorii muncii, releva un raport al Agentiei pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene (FRA) publicat miercuri, potrivit Reuters.

Inspectiile la locul de munca sunt deseori ineficiente sau chiar lipsesc in tari precum Marea Britanie, Franta si Polonia, permitandu-le angajatorilor lipsiti de scrupule sa plateasca prea putin si sa-si exploateze excesiv angajatii, mentioneaza raportul FRA. Din 240 de lucratori migranti in Europa intervievati de FRA,…