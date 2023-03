In organizarea Federației Patronatelor Societaților din Construcții (beneficiara a proiectului „DigiConstruct – Competențe digitale pentru industria construcțiilor”, cod SMIS 143383, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020), miercuri, 29 martie, incepand cu ora 11.00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Ramnicu Valcea se va desfașura conferința ”Solutiile unei transformari digitale de succes a sectorului de construcții”. La evenimentul in deschiderea caruia vor lua cuvantul Adriana Iftime, Director General al FPSC și manager de proiect,…