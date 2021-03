Phil Spencer, seful diviziei Xbox, ar negocia din partea Microsoft cumpararea Discord, conform surselor anonime citate de Bloomberg. Gigantul american ar fi dispus sa ofere 10 miliarde de dolari pentru Discord. Nu mai departe de luni, in piata a aparut informatia conform careia Discord s-ar putea vinde pentru aceeasi suma de 10 miliarde de dolari, aflandu-se in proces de evaluare a mai multor oferte. Discord s-ar afla deja pe finalul negocierilor cu una din companiile interesate. Se presupune ca aceasta este Microsoft, desi interesate ar mai fi Amazon si Epic Games. In acelasi timp, Discord are…