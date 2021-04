Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft Corp este in negocieri avansate pentru a achizitiona firma de inteligenta artificiala si tehnologie de recunoastere a vorbirii Nuance Communications, o tranzactie evaluata la aproximativ 16 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters si Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- ​Microsoft este în discuții avansate pentru a cumpara cu 16 miliarde dolari compania Nuance Communications care a pus bazele tehnologiei cu care a fost dezvoltat asistentul vocal Siri al Apple. Informația a fost relatata de Bloomberg, dar cele doua companii nu au confirmat-o. Cea mai mare achiziție…

- Prosus NV, un grup global din domeniul online si unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie din lume, a vandut o participatie de 2% la gigantul chinez de social media Tencent Holdings Ltd, obtinand 14,70 miliarde de dolari, transmit Bloomberg si Reuters. Intr-un document depus la Bursa…

- Daniel Dines, fondatorul UiPath - cel mai valoros start-up tech pornit din Romania, mai detine 110.653.498 de actiuni clasa B, respectiv 5% din cele 2,1 miliarde de actiuni emise de producatorul de roboti software, conform calculelor ZF realizate pe baza documentelor publicate in vederea listarii.…

- Samsung Electronics Co Ltd ia in considerare doua locatii din Arizona si o alta in New York, pe langa cea din Austin, Texas, pentru o noua fabrica de cipuri, o investitie de 17 miliarde de dolari, conform documentelor prezentate de grupul sud-coreean autoritatilor americane, transmite Reuters potrivit…

- Vanzarile Amazon.com Inc au depasit pentru prima 100 miliarde de dolari, in trimestrul patru din 2020, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a dus la cresterea cererii pentru serviciile celui mai mare retailer online global, transmit Xinhua si Reuters, informeaza AGERPRES . Vanzarile nete ale Amazon…

- Google a finalizat preluarea FitBit, tranzacție in valoare de 2,1 miliarde de dolari Alphabet, firma care detine motorul de cautare online Google, a finalizat preluarea producatorului de dispozitive portabile Fitbit, au anuntat, joi, companiile, transmite Reuters. Potenţiala tranzacţie a provocat…