Microsoft anunţă mai multe funcţii bazate pe AI pentru suita office a companiei Sub egida Microsoft 365 Copilot, aplicatiile de birou ale gigantului american vor ajunge sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a genera continut plecand de la comenzi textuale. Anumite sarcini minutioase vor putea fi realizate prin comenzi date AI-ului. Spre exemplu, acestuia i se va putea cere sa creeze o prezentare PowerPoint pe baza unui document Word si chiar sa adauge acesteia anumite stiluri grafice si animatii. Pe baza unui tabel, in Word va putea fi comandata textual crearea unei propuneri si, daca nu este multumit in totalitate de rezultate, utilizatorul poate cere schimbarea tonului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”ChatGPT va fi in toate”, a declarat vicepresedintele GM Scott Miller intr-un interviu de saptamana trecuta. Chatbot-ul ar putea fi folosit pentru a accesa informatii despre modul de utilizare a caracteristicilor vehiculului ,care se gasesc in mod normal intr-un manual al proprietarului, functii de…

- Daca vi v-s parut impresionant ChatGPT pana acum, stati sa vedeti ce urmeaza! Microsoft ar urma sa tina un eveniment pe 16 martie, in cadrul caruia va prezenta GPT-4, un sistem de 500 de ori mai puternic decat actualul ChatGPT. Actuala versiune de ChatGPT e construita pe baza lui GPT 3.5, cu 175 de…

- Salesforce numeste oferta sa Einstein GPT, bazandu-se pe tehnologia OpenAI care a luat cu asalt industria tehnologica de cand startup-ul sustinut de Microsoft a deschis ChatGPT pentru public, in noiembrie. Companiile tehnologice de top se intrec sa valorifice cresterea interesului pentru inteligenta…

- Marile companii tehnologice, de la Alphabet la Baidu, accelereaza integrarea AI generativa – tehnologie care a castigat popularitate pentru capacitatea sa de a genera raspunsuri de tip uman la interogari – in ofertele lor. Compania a declarat ca o linie de instrumente de business-intelligence si de…

- Orasul va sprijini firmele cheie sa investeasca in construirea unui cadru open source si sa accelereze furnizarea de date de baza, se arata intr-un comunicat. Biroul a mai spus ca 1.048 de companii AI, sau 29% din totalul la nivel national, erau situate la Beijing in octombrie anul trecut si ca va cauta…

- ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum poate duce uneori la ceva ce numim halucinatii. Acest lucru se exprima in asa fel incat o masina sa ofere un raspuns convingator, dar complet inventat”, a declarat Prabhakar Raghavan, vicepresedinte senior la Google si seful Google Search,…

- Google a confirmat ca va tine un eveniment in data de 8 februarie, unul axat pe AI, iar gurile rele spun ca e vorba despre lansarea unui rival pentru ChatGPT. De la debutul si ascensiunea lui ChatGPT, presiunea a fost pe Google Search sa treaca la nivelul urmator. Evenimentul Google are loc pe 8 februarie…

- ​Microsoft este in discuții cu OpenAI pentru a investi 10 miliarde dolari in companie și pentru a integra chatbot-ul ChatGPT in produse precum Word, Outlook și Powerpoint, scrie Bloomberg. Microsoft a investit un miliard de dolari in OpenAI in 2019, iar ChatGPT este programul care a uimit multa lume…