- ”La sfarsitul unui an dificil pentru piata PC-urilor, exista in sfarsit motive de optimism. Canalys se asteapta ca piata PC-urilor sa revina la o crestere de 8% in 2024, pe masura ce clientii cauta sa reimprospateze computerele din epoca pandemiei, in timp ce apar noi dispozitive capabile de inteligenta…

- AMD intra in cursa AI dupa ce ne-au prezetat noile procesoare AMD Ryzen 8040. Noua serie este dedicata laptopurilor și ceea ce le face speciale, ori diferite de generația actuala, este includerea unui NPU (Neural Processing Network) care va alimenta inteligența artificiala fara sa taie din performanța…

- Microsoft a cam dat-o in bara odata cu lansarea lui Windows 11, care dupa șase ani nu a adus prea multe imbunatațiri la rețeta deja buna a lui Windows 10. Și daca cu doua sisteme de operare era destul de complicata treaba, se pare ca urmatorul sistem de operare al companiei americane va fi lansat in…

- Conținut oferit de: Partener extern. In epoca digitala, alegerea unui sistem de operare devine cruciala pentru experiența noastra cu dispozitivele informatice. Windows 10, lansat de Microsoft in 2015, s-a impus rapid ca o alegere de top datorita inovațiilor aduse. In acest articol, vom explora de ce…

- Bill Gates susține ca in viitorul apropiat, orice persoana care este online va putea avea un asistent personal alimentat de inteligența artificiala care depașește cu mult tehnologia actuala. „In urmatorii cinci ani, acest lucru se va schimba complet. Nu va trebui sa folosiți aplicații diferite pentru…

- Intel și AMD s-au ales cu un nou rival in piața de procesoare pentru PC-uri, sub forma lui Qualcomm și chip-urile sale ARM. Aștia din urma, fiind cei mai noi, au venit cu ceva galagie pe piața, dar se pare ca nu au reușit sa intimideze pe nimeni. In special nu pe Pat Gelisinger, șeful Intel care pare…

- Noile procesoare Intel sunt cel puțin „dezamagitoare”, noua generație a 14-a fiind doar generația a 13-a cu frecvențe puțin mai mari. De altfel, și numele „Raptor Lake Refresh” sugereaza ca nu avem de a face cu un salt mare de performanța. Se pare insa ca ceea ce nu poate face cu hardware, Intel va…

- Știm deja ca cei de la Qualcomm lucreaza de zor la o serie de procesoare ARM pentru desktop-uri, care teoretic ar putea inlocui vechile modele x64 și x86. Am vazut mișcarea asta prima data la Apple, iar acum se pare ca atat NVIDIA, cat și AMD au intrat in cursa. Toate astea coincid cu mișcarile pe care…