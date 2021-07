O echipa de oameni de stiinta a confirmat ''prezenta ampla'' a microparticulelor de plastic in dieta pinguinilor din Antarctica dupa ce a studiat trei specii ale acestor animale in zone si perioade diferite, relateaza EFE joi.



Printre alte particule de origine antropica, cercetatorii au identificat poliester si polietilena.



Studiul a fost publicat in jurnalul stiintific Science of the Total Environment si este semnat, printre altii, de cercetatori de la Muzeul National de Stiinte ale Naturii din cadrul Consiliului National de Cercetare Stiintifica (MNCN-CSIC)…