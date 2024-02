Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Dupa Galeria de Arta Romaneasca din cadrul Muzeului de Arta Arad, redeschisa anul trecut cu spațiul modernizat prin inserturi cu tehnologie digitala, este randul... The post Realitatea augmentata, introdusa la Muzeul de Științe ale Naturii din Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- 45 de locuri sunt repartizate Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș pentru anul universitar 2024-2025, domeniul Sanatate, programul de studii Medicina, prin Secția de Pregatire Medico-Militara Targu Mureș. Pentru a deveni student la Medicina…

- CU pe care incearca sa l anuleze in instanta Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii a fost emis pentru investitia realizata de City Club Cafe SRL, in 2012. Judecatorii au admis cererea de reexaminare formulata de CMSN si au decis ca procesul poate incepe, la Sectia de Contencios administrativ si fiscal.Complexul…

- Un proiect inedit a fost realizat de 5 elevi ai Colegiului National „Alexandru Ioan Cuza”, clasa a XI-a D, profilul Stiinte ale Naturii, cu prilejul Zilei Nationale a Culturii. Sub coordonarea profesoarei de chimie Alina Maiereanu, elevii au facut o legatura nebanuita intre opera marelui poet Mihai…

- Consiliul Județean Vrancea a organizat ieri conferința de presa la finalizarea lucrarilor la trei proiecte de investiți finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Este vorba de urmatoarele proiecte: Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci;…

- Consiliul Județean Vrancea a finalizat trei proiecte de investiții finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Este vorba de urmatoarele proiecte: Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci; Consolidare și restaurare Secția de Științe ale Naturii…

- In 2020, cand era pandemie, Primaria Brașov voia sa monteze la Colegiul de Stiinte ale Naturii "Emil Racovița" containere in care sa fie amenajate 10 sali de clasa. Furnizorul a fost gasit numai dupa cateva licitatii anulate, din cauza lipsei ofertelor, iar contractul, semnat anul trecut, nu mai e acum…

- Acordul cadru a o valoare totala de 1.038.846,90 lei si vizeaza furnizares de cereale si plante furajere pentru perioada 2023 2024 pentru asigurarea hranei necesare speciilor de mamifere din patrimoniul viu al sectiei Microrezervatie Firma castigatoare este controlata de Radu Valer Mihai si fugireaza…