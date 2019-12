Microîntreprinderile au un grad de îndatorare de 73% - studiu Microîntreprinderile din România întâmpina dificultați în a-și menține o situație financiara pozitiva. Gradul de îndatorare (datorii totale/active totale) al acestora la nivel de sector a ajuns la 73%, cele mai afectate fiind companiile cu o cifra de afaceri mai mica de 50.000 euro, atingând 81%. Comerțul cu amanuntul se afla la 90%, în timp ce mai bine capitalizate sunt firmele din sanatate cu 49% și servicii profesionale cu 52%.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

