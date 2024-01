Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii romani sunt asaltați la inceput de ani de e-Factura, semnatura electronica, e-Transport, taxe și impozite marite. Prim-vicepreședintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, Augustin Feneșan, explica la ce absurditați s-a ajuns.

- Anul 2024 va veni cu scumpiri și reducerea puterii de cumparare, cu toate ca și producatorii și consumatorii vor cauta soluții, crede Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR (Asociația Naționala a Comercianților Mici și Mijlocii din Romania)

- Micile magazine din Romania susțin ca nu sunt pregatite sa colecteze ambalajele reciclabile de bauturi din data de 30 noiembrie, iar RetuRO, compania care se ocupa de sistemul returnare-garanție, cerea in luna septembrie amanarea intrarii in vigoare a legii. In schimb, marile lanțuri de retail spun…

- Limitarea numerarului va avea un efect opus celui pe care il urmaresc guvernantii si va duce la o evaziune fiscala mai mare, a declarat, luni, omul de afaceri Feliciu Paraschiv, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR) si membru al Patronatului Intreprinderilor…

- Mai multe banci au transmis deja clienților ca urmeaza sa opereze creșteri ale comisioanelor pentru operațiunile de retragere de numerar sau depunere de numerar la ghișee, plați inter și intra-bancare (cele facute la ghișeu). „Te informam ca de la 1 ianuarie 2024 comisioanele vor fi modificate pentru…