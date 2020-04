Stiri pe aceeasi tema

- Michelle Obama va deveni prezentatoarea unui show TV dedicat copiilor izolati la domiciliu, a anuntat vineri fosta prima doamna a Statelor Unite prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, relateaza DPA. Michelle Obama, care este si autoarea unei carti devenite bestseller, a anuntat…

- Rusia a acuzat duminica Statele Unite de "dezinformare" dupa mesaje ale autoritatilor americane marcând Ziua internationala a zborului omului în spatiu fara sa îl mentioneze pe primul autor: cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Departamentul…

- Lady Gaga a anuntat ca organizeaza concertul televizat caritabil „One World: Together At Home”, in beneficiul celor care lupta cu pandemia de COVID-19. La concertul care va avea loc in 18 aprilie vor participa vedete precum Paul McCartney, Stevie Wonder si Billie Eilish, conform Mediafax.Evenimentul…

- Concertul caritabil special "One World: Together At Home", organizat de Global Citizen si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in sprijinul luptei contra Covid-19, va fi difuzat live, pe 18 aprilie, de ABC, NBC, CBS si iHeartMedia, precum si de posturile Bell Media si platforme din Canada potrivit…

- Manevrarea de catre Trump a coronavirusului a dominat prima dezbatere din cap intre cei doi candidați democrați ramași la președinție [Kevin Lamarque / Reuters] Presidențialii democrați ai Statelor Unite ale Americii spera ca Joe Biden și Bernie Sanders sa se descurce in tratarea focarului coronavirusului…

- BUCUREȘTI, 7 feb - Soutnik, Evan Rautu. Presedintele Donald Trump a anuntat ca forțele SUA l-au ucis pe liderul Al-Qaida in Peninsula Arabica – AQAP - Qasim al-Raymi. © Sputnik / Miroslav RotariSIS-ul conforma: Adepții Statului Islamic și Al-Qaida au ajuns și in MoldovaAl-Raymi a fost ucis…

- Personalitați din lumea sportului, din politica sau televiziune reacționeaza pe rețelele de socializare la vestea morții baschetbalistului Kobe Bryant intr-un accident de elicopter. Alte 8 persoane se aflau la bord, intre care una dintre fiicele sportivului. Cauzele tragediei sunt investigate. Retras…

- Fortele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (US Air Force) au anuntat ca au trimis in Romania cateva drone MQ-9 Reaper ghidate de la distanta. SUA si Romania au un parteneriat strategic pentru a aborda probleme de securitate regionala si globala, relateaza defence-blog.com. Pentru…