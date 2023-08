Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi importanta pentru cetațenii americani! Mai exact, fosta Prima Doamna a SUA, Michelle Obama, si-a felicitat vineri sotul, pe Barack Obama, presedinte al SUA intre anii 2008-2017, pentru implinirea celor 62 de ani. Cu toate acestea, ea a postat mai multe imagini cu cei doi din tinerețe.

- Pe 4 august 1845 a avut loc cel mai mare dezastru maritim din istoria Australiei. In aceeași zi, dar in 1948, s-a nacut actrița Cezara Dafinescu, iar 1961, Barack Obama. Tot pe 4 august, un an mai tarziu, a murit Marilyn Monroe.

- Este zi de sarbatoare in familia Dumitrescu și asta pentru ca Florin Dumitrescu iși sarbatorește ziua de naștere. Juratul de la Chefi la cuțite a implinit astazi frumoasa varsta de 36 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, soția lui, Cristina Dumitrescu, i-a transmis acestuia un mesaj emoționant.…

- Denisa Filcea este o persoana foarte sincera, care de fiecare data reușește sa-și impresioneze fanii cu postarile pe care le face pe rețelele personale de socializare, unde are o comunitate cu adevarat impresionanta. De aceasta data, vedeta a facut o postare referitoare la ceea ce iși dorește sa primeasca…

- Magnatul american Elon Musk face o vizita oficiala in China, a doua piața ca importanța pentru mașinile Tesla, dupa cea din Statele Unite. Semn al importanței vizitei, antreprenorul a fost primit chiar de ministrul de Externe al țarii.

- In ajunul Summitului Comunitații Politice Europene din 1 iunie, care va avea loc la Chișinau, Roberta Metsolam, a declarat ca Parlamentul European va fi mereu pentru Moldova un prieten adevarat, un aliat. „Uniunea Europeana este alaturi de Moldova. Este alaturi de conducerea țarii și de cetațenii acesteia.…

- 24 mai, miercuri, Maia Sandu, prima femeie președinta a Republici Moldova, va celebra ziua de naștere. Șefa statului va implini 51 de ani. Sandu, intr-un interviu acordat jurnalistului Ivan Sveatcenko, autorul proiectul „Nonfiction”, a marturisit cum iși va petrece ziua de 24 mai, scrie ea.md „Eu, ca…

- Privesc adevarul ca masura a tuturor lucrurilor si adevarul ca dubla masura a acelorasi lucruri si, in timp ce privesc, imi frec mainile de bucurie, privind cum adevarurile mai mari si mai mici, cele existente si cele nonexistente, isi dau mainile pe sub masa si scot la lumina, mereu si mereu, alte…