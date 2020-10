Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, le-a cerut statelor membre sa ajunga la un compromis intre ele cu privire la pescuit in negocierile comerciale cu Regatul Unit, care se afla in stadiul cel mai sensibil, a declarat joi o sursa europeana, citata de AFP. Acest apel a fost lansat intr-o reuniune cu ambasadorii tarilor membre desfasurata miercuri, la Bruxelles, in cursul careia Barnier a insistat si pe faptul ca Uniunea Europeana ar trebui sa dea dovada de fermitate asupra celorlalte prioritati europene aflate pe masa negocierilor - ajutoarele de stat si guvernanta…