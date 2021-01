Stiri pe aceeasi tema

- Jean Todt este unul dintre puținii oameni care iau contact frecvent cu Michael. Todt, fost șef al Formulei 1 și unul dintre prietenii lui Michael Schumacher, a divulgat noi detalii importante despre starea de sanatate a fostului pilot de la echipa Ferrari. Jean Todt il viziteaza pe german de mai multe…

- Bun prieten cu legendarul Michael Schumacher, Jeand Todt a declarat ca medicii depun eforturi pentru a-i oferi campionului din Formula 1 șansa de a reveni la o viața normala.“Sunt foarte discret in aceasta privința, deoarece știm ca Michael Schumacher a avut un accident foarte grav pe 29 decembrie 2013 și ca,…

- ”Numele Schumacher iși va face revenirea in Formula 1 in 2021, dupa ce Haas a incheiat un acord cu Mick, fiul celui care a fost campion mondial de șapte ori, Michael Schumacher”, transmit reprezentanții Formula 1 printr-un comunicat oficial. In varsta de 21 ani, Mick Schumacher este lider in campionatul…

- Mick Schumacher, 21 de ani, fiul legendarului pilot Michael Schumacher, a semnat un contract ”pe mai mulți ani” cu echipa Haas Team și va participa in Formula 1 incepand cu sezonul 2021, informeaza site-ul gsp.ro, care citeaza formula1.com. In prezent, Schumacher concureaza in Formula 2, unde este lider…

- Lewis Hamilton a devenit campion mondial in Formula 1 cu 3 etape pana sfarșitul sezonului actual. Este al șaptelea titlu cucerit de pilotul britanic, care l-a egalat la acest capitol pe legendarul Michael Schumacher.

- Incep sa apara vesti ceva mai bune despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher. Au trecut aproape sapte ani de la teribilul accident de schi pe care l-a suferit fostul mare campion de Formula 1. Iar in tot acest timp, familia a oferit extrem de putine detalii legate de starea de sanatate a germanului.…

- Britanicul Lewis Hamilton a primit, duminica, dupa ce a egalat recordul lui Michael Schumacher de victorii in Formula 1, o casca purtata in competitii de legendarul pilot german, potrivit news.ro.Casca i-a fost inmanata lui Hamilton de fiul germanului, Mick Schumacher.“Sunt onorat, nici nu…