- Cantaretul canadian Michael Buble (42 de ani) a marturisit ca s-a aflat in punctul de a renunta definitiv la muzica, din cauza problemelor de sanatate grave ale fiului lui, Noah, in varsta de cinci ani.

- Celebrul cantareț Michael Buble, care va devenit tatic pentru a treia oara in curand, a dezvaluit ca a crezut ca nu va mai urca niciodata pe scena atunci cand fiul lui cel mare s-a imbolnavit.

- Michael Buble, care in urma cu mai bine de un an de zile a trecut prin momente dificile cand fiul lui cel mare a fost diagnosticat cu o boala grava, are motive de bucurie. Soția lui, Luisana Lopilato, e din nou insarcinata și ii va darui o fetița in trei saptamani.

- Un elev gorjean, bolnav de cancer, s-a pregatit intens in ultimul an si participa la examenul de Bacalaureat din aceasta vara. Chiar joi, 28 iunie, tanarul va sustine examenul la Biologie. Asociatia Romana de Oncologie „Sf&aci...

- Sebastian, un puști in varsta de 12 ani, bolnav de cancer, are nevoie de ajutorul nostru. Visul micuțului este sa se opereze, sa se vindece și sa devina un fotbalist cunoscut. Florin Chilian și Victor Ciutacu au sarit, deja, in spijinul copilului. Astfel ca vineri, 22 iunie, de la ora 20:00, la Cafeneaua…

- Jefuit și abandonat de propria mama! Este povestea dramatica a unui copil din China bolnav de cancer care iși implora mama se se intoarca la el și sa-i aduca banii de tratament pe care acesta ii primise din donații.

- Unul dintre cei mai mari muzicieni din Romania, Adrian Berinde, a vorbit despre boala ce-l macina de ani de zile și a recunoscut ca a ajuns la capatul puterilor, din luna decembrie fiind imobilizat la pat.

- Un copil de 8 ani are nevoie de ajutor! La doar 4 ani, a fost diagnosticat cu cancer pulmonar și de atunci si-a petrecut o mare parte din viața prin spitale, suportand tratamente greu de indurat și pentru un adult. Familia locuieste in apropierea Sebeșului, e nevoiașa și parinții copilului au nevoie…