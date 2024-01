Mica Publicitate de azi, 22 ianuarie 2024

Horia Popa, noul manager de la SR Brașov

„Mă bucur că am ocazia să încep la SR Brașov o nouă provocare”, spune Horia Popa. După ce și-a dedicat mare parte din cariera de jucător culorilor galben-negru, el va ocupa funcția de manager executiv în cadrul clubului. „Mă bucur că am ocazia să încep la SR Brașov o nouă provocare. Am trăit multe momente frumoase la… [citeste mai departe]