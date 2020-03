Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2020 s-a incheiat cu un deficit de 460.000 milioane lei (0,04% din PIB), conform datelor transmise marti de Ministerul Finantelor Publice. In ianuarie 2019, s-a inregistrat un excedent de 700 milioane de lei, respectiv 0,07% din PIB. "Comparativ…

- Tinta de deficit bugetar pentru acest an a fost majorata de la 2,76% din PIB la 4,4% Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,56% din produsul intern brut dupa primele 11 luni din acest an, de la 2,8% din PIB la 10 luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice. In…

- In primele 11 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 26 miliarde lei, respectiv 2,7% din PIB. Romania, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat in fata UE sa respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB. In cazul depasirii acestei tinte, Comisia Europeana poate declansa, in cazul…

- Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative, s-a incheiat in primele 11 luni ale anului cu un deficit de 37,05 miliarde de lei, respectiv 3,56% din PIB, anunța Ministerul Finanțelor Publice.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra in Guvern, este…