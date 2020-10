Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea mexicana Cancun a ordonat marti evacuarea hotelurilor situate in zona de tarm in cadrul masurilor de pregatirile pentru sosirea Delta, prognozat sa loveasca regiunea in cursul noptii cu intensitatea unei furtuni ''extrem de periculoasa'', de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, relateaza…

- Furtuna Delta a crescut in intensitate ajungand la nivelul de uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, a anuntat marti Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Uraganul Delta se afla la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Grand Cayman, cea mai mare dintre insulele Cayman,…

- Uraganul Delta, a 25-a furtuna importanta formata in acest an in Oceanul Atlantic, se indreapta spre Golful Mexic si se prognozeaza ca va lovi saptamana aceasta zonele de pe coasta americana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Daca Delta atinge coasta americana a Golfului…

- Furtuna tropicala Delta s-a format in Oceanul Atlantic si se prognozeaza ca se va intensifica pana la nivel de uragan in timpul deplasarii spre vestul Cubei, a anuntat luni Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Furtuna era localizata la o distanta de aproximativ…

- Uraganul Teddy a crescut in intensitate, ajungand miercuri pana la nivel de uragan de categoria a 2-a, si ar putea atinge joi categoria a 4-a, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Uraganul se afla la o distanta de aproximativ 1.315 kilometri est de Antilele…

- Uraganul Sally ar putea provoca inundatii istorice in regiunile de coasta ale statelor americane Mississippi, Alabama si Florida, marti noaptea si miercuri dimineata, potrivit Centrului National pentru Uragane, care se asteapta in unele zone la ploi masive, transmite Reuters.

- Uraganul Hanna, primul din sezonul 2020 format in Atlantic, a atins sambata seara zona de uscat de-a lungul coastei statului american Texas, provocand ploi abundente si vijelii ce ar putea conduce la inundatii foarte periculoase, relateaza duminica AFP si Reuters. Hanna, incadrat in categoria 1, a lovit…